Моногорода расцветят малым бизнесом

Минэкономики предлагает перенастроить систему финансовой поддержки моногородов, сконцентрировав ее вокруг малого и среднего бизнеса (МСП). За счет развития малых предприятий планируется диверсифицировать экономику таких населенных пунктов. В этой связи предлагается поменять оператора программы поддержки моногородов — вместо ВЭБ.РФ им станет МСП-банк. Обещано, что поддержка станет более адресной и сконцентрированной на территориях, в которых уровень безработицы выше среднего по стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости

Минэкономики подготовило проект постановления правительства, предусматривающий смену оператора программы государственной поддержки моногородов — вместо ВЭБ.РФ эту функцию будет исполнять МСП-банк («дочка» Корпорации развития МСП).

Сейчас в РФ 321 моногород. Речь идет о населенных пунктах, в которых 20% и более занятого населения работает на градообразующем предприятии.

Моногородам оказывается поддержка двумя способами: через установление статуса территории опережающего развития, предусматривающего льготы для инвесторов, а также через льготные кредиты (в частности, под 1% при сумме до 250 млн руб., под 5% — до 1 млрд руб.).

Банку МСП, сообщили в Минэкономики, планируется передать кредитный портфель на сумму примерно 6 млрд руб. В Корпорации МСП отмечают, что МСП-банк является профильным банком развития малого и среднего бизнеса — его портфель структурирован с учетом специфики этого сегмента. Именно поэтому и было принято решение о передаче функций по развитию предпринимательства в моногородах от ВЭБа, который работает с крупными проектами. «Это позволит запустить новые инструменты поддержки МСП в моногородах, в том числе в виде стимулирования льготного кредитования инвестпроектов и предоставления льготных кредитов на пополнение оборотных средств, а также организовать поддержку и развитие действующего бизнеса»,— рассказали в корпорации. В число населенных пунктов, в которых будут реализовываться такие проекты, вошли моногорода с уровнем безработицы вдвое выше среднего по стране (таких, по данным на конец 2024 года, было 30).

Кроме смены оператора проект постановления содержит ряд уточняющих норм.

В частности, устанавливается, что платежи бизнеса по льготным кредитам будут повторно использоваться для предоставления новых займов.

Кроме того, как следует из пояснительной записки к проекту, будет прекращено предоставление такой меры поддержки моногородов, как софинансирование расходов регионов на строительство объектов инфраструктуры. Речь идет о действовавшем безвозвратном выделении ВЭБ.РФ средств на такие объекты в сумме до 750 млн руб. По уже заключенным ВЭБом соглашениям права могут быть переданы Минэкономики — регионы будут нести ответственность за неисполнение их условий перед этим ведомством.

В ВЭБе не стали комментировать предложенные изменения, переадресовав вопросы в Минэкономики. В Минэкономики “Ъ” сообщили, что правительство фокусирует поддержку на моногородах, в которых уровень безработицы выше средних по РФ значений, чтобы «сконцентрировать ресурсы в точках, требующих повышенного внимания». В ведомстве сообщили, что за время действия программ поддержки моногородам было выделено 38 млрд руб., из которых 14 млрд руб. пришлось на создание инфраструктуры для реализации инвестпроектов, а 24 млрд руб.— на льготные кредиты.

Половина кредитов предоставлена именно МСП — малый бизнес, как отмечают в министерстве, позволит стабилизировать ситуацию на рынке труда и диверсифицировать экономику моногородов.

Целью же смены оператора в Минэкономики называют расширение помощи моногородам. «У Корпорации МСП есть возможности эффективного комбинирования моногородской поддержки с другими инструментами, в результате чего она станет более адресной». В Корпорации развития МСП добавляют, что в моногородах доля малого и среднего бизнеса, охваченного поддержкой, минимальна — существующие финансовые продукты не учитывают экономику таких территорий и поэтому не всегда могут быть использованы бизнесом.

Евгения Крючкова, Кристина Боровикова