Холодное лето малого бизнеса

Деловая активность субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) охлаждается все больше — соответствующий индекс RSBI в мае приблизился к зоне стагнации. Предприниматели жалуются на спад продаж, ожидают дальнейшего сокращения выручки и отказываются от кредитов из-за по-прежнему высокой ключевой ставки. Из-за недостатка финансирования МСП сворачивают программы расширения бизнеса и планы найма новых сотрудников — при этом 10% опрошенных уже готовы сокращать сотрудников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Жесткая денежно-кредитная политика Центробанка заметно влияет на состояние малого и среднего бизнеса — в мае деловая активность МСП впервые за два с половиной года фактически не росла: фиксирующий ее индекс RSBI (измеряется ПСБ, организацией «Опора России» и Magram Market Research по итогам опроса 1,8 тыс. предпринимателей) снизился до 50,9 пункта (нахождение показателя ниже отметки 50 пунктов, напомним, означает его уход в отрицательную зону). В апреле индекс был равен 52,4 пункта, в марте — 52,7.

Постепенный спад активности в секторе МСП наблюдается с лета 2024 года. В мае снизились или остались на уровне апреля почти все компоненты RSBI (см. график). По мнению старшего вице-президента ПСБ Кирилла Тихонова, такая динамика указывает на постепенный переход сегмента МСП в состояние стагнации.

Снижение активности также затронуло все сегменты МСП: индекс микробизнеса снизился за месяц на 0,9 пункта (п.) — до 50 п., среднего — на 2,8 п., до 51,4 п., малого бизнеса — на 2,1 п., до 51,6 п. В отраслевом разрезе хуже себя чувствует торговля: ее RSBI упал на 1,7 п., до 50 п.— из-за сложностей с продажами, проблем с кадрами и пессимизма по части инвестиций. RSBI сферы услуг снизился на 1,1 п., до 51,3 п., удержавшись от большего падения благодаря росту сбыта в майские праздники и старту сезона отпусков. RSBI производственного сектора снизился на 2,5 п., до 51,2 п., преимущественно из-за роста неудовлетворенного спроса в кредитовании.

По всему сектору МСП лишь компонента продаж в мае символически выросла на 0,1 процентного пункта (п. п.) — также за счет сферы услуг. Об увеличении выручки сообщили 15% респондентов против 12% в апреле. Сокращение выручки фиксируют 47% респондентов. При этом и в этой сфере сохраняется пессимизм: 24% (+2 п. п.) компаний прогнозируют сокращение доходов.

Снизилась и кредитная компонента: все больше МСП не уверены в одобрении заявок банками и не запрашивают кредит. Из-за этой категории доля неудовлетворенного спроса на займы в мае выросла до 11% (+1 п. п.). Однако уровень одобрений среди подавших заявку остался на уровне прошлого месяца — 55% смогли получить финансирование. Для 29% МСП действующие высокие ставки — основная причина, по которой они не берут кредиты. Наиболее чувствительна к ним сфера услуг (33% опрошенных).

Из-за недостатка собственного и заемного финансирования компонента инвестиций просела на 3,2 п. п.— до минимума с ноября 2022 года. Только 18% МСП наращивали вложения в бизнес (–6 п. п.), сокращали их 13%. Планы расширения бизнеса также стали сдержаннее: 8% компаний (+2 п. п.) намерены сокращать вложения в свое дело. На фоне сворачивания инвестиционных программ сокращается и потребность МСП в кадрах: компонента кадров снизилась впервые за два с половиной года и оказалась в зоне спада. Если в апреле сокращать штат планировали 5% опрошенных, то в мае показатель вырос сразу до 10%. Нанимать новых сотрудников планируют только 19% МСП против 25% в апреле. Фактический наем также снизился: 12% предпринимателей (–2 п. п.) расширяли штат, тогда как сокращал его каждый пятый.

Диана Галиева