Моногорода ставят на переучет

Минэкономики намерено изменить критерии отнесения населенных пунктов к моногородам, что должно сократить их количество с 321 до 218, повысив концентрацию господдержки на оставшихся. По проекту, на этот статус смогут претендовать муниципальные округа, но не смогут городские агломерации. Чтобы «не допустить массового исключения моногородов из перечня», поддержку сохранят тем из них, где безработица вдвое выше среднероссийской, и тех, где действует режим территории опережающего развития (ТОР). Эксперты, впрочем, говорят, что системе отбора моногородов нужна дальнейшая доработка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Асмолов, Коммерсантъ Фото: Евгений Асмолов, Коммерсантъ

Минэкономики намерено обновить критерии отнесения муниципальных образований к моногородам — изменения внесут в постановление правительства от 29 июля 2014 года №709. Действующий перечень моногородов включает 321 муниципальное образование. При применении нового порядка их список сократится до 218, но в перспективе будет дополнен моногородами из новых регионов. Соответствующий проект постановления опубликован на regulation.ru.

Сегодня, чтобы муниципальное образование было включено в перечень моногородов, оно должно иметь статус городского округа или городского поселения (столицы регионов даже при соответствии иным критериям в перечень не включаются), численность постоянных жителей должна превышать 3 тыс. человек, а количество работников градообразующего предприятия (ГРОП) в последние пять лет составлять не менее 20% всех занятых. Само градообразующее предприятие должно специализироваться на добыче полезных ископаемых (кроме нефти и газа) или производстве и переработке промышленной продукции. Причисление к моногородам дает муниципалитету доступ к господдержке — включая льготное кредитование инвестпроектов для диверсификации экономики и возможность создания территорий опережающего развития с соответствующими льготными режимами.

Как говорится в пояснительной записке к документу, изменения критериев связаны, в частности, с их приведением в соответствие с законодательством о местном самоуправлении (см. “Ъ” от 16 января 2020 года, 11 сентября 2023 года и от 14 марта) — теперь на получение этого статуса смогут претендовать муниципальные округа. Второе изменение — моногород не должен входить в состав городской агломерации (форма расселения, включающая ядро и населенные пункты в пределах не более чем 1,5-часовой транспортной доступности, объединенные экономическими связями). Исключение — муниципальные образования, являющиеся ядром такой агломерации.

Чтобы минимизировать риски и не допустить массового исключения моногородов из перечня, проектом постановления предложено сохранить поддержку тем городам, где безработица была выше среднероссийской в два и более раза за последние три года. Такие моногорода сохранят этот статус независимо от критериев монопрофильности. Также пока статус сохранят моногорода, в которых действует ТОР,— срок их функционирования завершается с 2028 по 2032 год.

Обновить список моногородов Минэкономики собиралось еще в конце 2024 года — тогда в министерстве обращали внимание на то, что большинство из них уже не соответствует критерию монопрофильности (см. “Ъ” от 11 ноября 2024 года). Теперь время для изменений пришло — как заявили “Ъ” в министерстве, «экономика моногородов активно трансформируется, снижается монозависимость, бизнес, который не связан с градообразующими предприятиями, возрос в три раза. Положительным трендом является также рост численности занятого населения».

Исключение моногорода из списка поддержки означает, что он «перестал быть монозависимым», фактически это «история успеха», говорит эксперт Института экономики города Роман Попов. При этом, указывает он, зачастую моногорода не заинтересованы в том, чтобы их исключили из списков господдержки — «они опасаются, что их исключат безосновательно». В качестве примера эксперт приводит показатель уровня безработицы, который «не очень точен и довольно манипулятивен». Оптимальным он считает показатель монозависимости (доля работающих на ГРОП не ниже 20%) в сочетании с повысившимся уровнем социально-экономического развития: «В этом смысле логика проекта постановления выглядит скорее оправданной, но система критериев нуждается в доработке».

Анна Королева