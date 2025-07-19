Пласидо Доминго услышит русские голоса

Международный вокальный конкурс Operalia, который ежегодно проводит легендарный оперный певец Пласидо Доминго, объявил состав участников этого года. Россия оказалась в числе наиболее щедро представленных стран: в конкурсе будут участвовать четверо российских оперных солистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оперная певица Инна Деменкова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Оперная певица Инна Деменкова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

У конкурса Пласидо Доминго давние отношения с Россией, и дело даже не только в том, что в состязаниях, которые проводятся с 1993 года, регулярно участвуют российские молодые артисты. Постоянного места прописки у Operalia нет — конкурс каждый год перемещается из одного города в другой (как правило, выбираются столицы национальные или хотя бы региональные, зарекомендовавшие себя как центры оперного и музыкального искусства), и дважды эти перемещения приводили его в Москву: здесь мероприятие проходило в 2011 и 2021 годах.

В этом году конкурс пройдет в Софии с 20 по 26 октября.

В официальном перечне участников четыре российских артиста: сопрано Инна Деменкова и Самира Галимова, тенор Егор Журавский и баритон Семён Антаков.

Это много — сравниться с этим присутствием может только количество участников из США, их тоже четверо. Тремя певцами будут представлены Италия и Южная Корея, дальше в турнирной таблице — Австрия, Армения, Китай и Украина: от каждой из этих стран в Софию поедет по двое конкурсантов.

Общим счетом ожидаются 32 участника из 16 стран. При этом Великобританию, что занятно, будет представлять молодой бас Уильям Томас, получивший громкую известность в мировых медиа благодаря инциденту не совсем музыкальному: летом 2023 года он неожиданно в самом буквальном смысле получил оплеуху (да еще и публичную) от прославленного дирижера Джона Элиота Гардинера, что вызвало крупный скандал,— см. “Ъ” от 10 сентября 2024 года.

Как бы то ни было, участие в конкурсе Пласидо Доминго — не только красивая строчка в резюме. На Operalia традиционно собираются оперные агенты и менеджеры со всего мира, так что для конкурсантов это важный карьерный шанс даже вне зависимости от того, кому именно достанется главный приз.

Павел Галяшкин