После драки палочками машут

Прославленный английский дирижер сэр Джон Элиот Гардинер еще прошлым летом оказался в центре скандала после случая рукоприкладства с его стороны. Этим летом он вынужденно расстался со своим не менее знаменитым детищем — Monteverdi Choir and Orchestras (MCO). Но теперь, невзирая на все еще полыхающую полемику на собственный счет, маэстро объявил о создании нового коллектива. Комментирует Сергей Ходнев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Необъяснимое проявление агрессии поставило дирижера Гардинера на грань публичной «отмены»

Фото: Roberto Serra / Iguana Press / Getty Images Необъяснимое проявление агрессии поставило дирижера Гардинера на грань публичной «отмены»

Фото: Roberto Serra / Iguana Press / Getty Images

Началась эта неприятная история в августе 2023 года, на Берлиозовском фестивале во французском городке Ла-Кот-Сент-Андре. Там было концертное исполнение оперы «Троянцы» с маленькой, казалось бы, накладкой — бас Уильям Томас, певший партию Нарбала, вышел на сцену не с той стороны. Но после представления, уже за кулисами, дирижер подошел к певцу и ударил его по лицу — то ли один раз, то ли даже два. И это при свидетелях в лице прочих исполнителей.

Шум в прессе и в соцсетях поднялся невероятный. 81-летний сэр Джон Элиот Гардинер — безусловная легенда, его записи Монтеверди, Генделя, Перселла и Баха — краеугольный камень британской традиции «исторически информированного исполнительства».

На этих записях выросло не одно поколение ценителей старинного репертуара, в том числе и в России, где дирижер впервые выступил аккурат пять лет назад — со своим «Монтеверди-хором», основанным, страшно сказать, еще в 1964-м, и музыкантами своего же оркестра English Baroque Soloists.

Но, во-первых, Гардинер — это еще и этапные трактовки Моцарта, Бетховена, того же самого Берлиоза, и неслучайно в составе MCO к «Монтеверди-хору» и English Baroque Soloists со временем присоединился еще и Orchestre Revolutionnaire et Romantique, созданный для того, чтобы на аутентичный манер исполнять и этот репертуар тоже.

Во-вторых, именно Гардинер дирижировал в Вестминстерском аббатстве 6 мая 2023 года, в день коронации Карла III — не во время самой церемонии, правда, а перед ее началом. Это обстоятельство, понятное дело, подогрело страсти с особенной силой.

Дирижер (лично и через представителей) приносил извинения, оправдывался (мол, страшная жара, огромнейшая опера, стресс, таблетки сменили), обещал пройти терапию и сделать выводы. Как водится, зрелище это было тягостное, тем более что Гардинеру припомнили все случаи недружелюбного поведения за много десятилетий — и заодно в очередной раз начали вечную дискуссию о том, а хорошо ли это, когда столь многое в академическом исполнительстве завязано на фигуре дирижера, потенциального деспота и тирана.

В июле этого года менеджмент Monteverdi Choir and Orchestras объявил, что коллективы прекращают отношения со своим основателем. Но это объявление только подлило масла в огонь. Часть музыкантов заявила о несогласии с этим решением, последовала череда взаимных обвинений в «грязной игре».

Очевидно, именно верные Гардинеру «отщепенцы» стали ядром нового коллектива, точнее, двух — Constellation Choir & Orchestra. О его создании объявлено только что. С новыми подопечными маэстро обещает серию гастрольных выступлений уже в декабре этого года. Надо полагать, будет не без драмы. Например, 7 декабря Constellation Choir & Orchestra с Гардинером будут исполнять в Гамбурге рождественскую «Полуночную мессу» Шарпантье и рождественские кантаты Баха. А через неделю, 14 декабря, на той же самой сцене ровно ту же музыку будут исполнять «Монтеверди-хор» и English Baroque Soloists, но под управлением Кристофа Руссе. Очевидно, от публики ждут, что она возьмет роль морального арбитра на себя — и проголосует ногами.