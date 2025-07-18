Посол Израиля назвала условия возобновления военной операции против Ирана

Посол Израиля в Москве Симона Гальперин сообщила, что страна может возобновить военную операцию против Ирана в случае попыток возобновить ядерную программу. Она добавила, что такой вариант развития событий на сегодняшний день маловероятен.

«Мы не позволим возобновления ядерной военной программы и масштабной программы по созданию баллистических ракет, потому что целью операции было снять немедленную угрозу и возможность Ирана представлять экзистенциальную угрозу для Израиля», — сказала она в интервью «РБК».

14 июля министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что военные операции Израиля в Газе и в Иране провалились. Он утверждает, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху не решил ни одной военной задачи. По словам господина Аракчи, Израилю не удалось помешать реализации иранской ядерной программы.

13 июня Израиль начал наносить удары по ядерным объектам Ирана. 22 июня к атакам присоединились США. После американский президент Дональд Трамп заявил, что объекты, на которых Иран вел разработку ядерного оружия, уничтожены. Иранские власти говорили лишь о значительных повреждениях.

Подробнее о развитии конфликта — в материале «Ъ» «У Тегерана пытаются прощупать ядерный пульс».