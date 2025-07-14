МИД Ирана: Израиль не достиг ни одной военной цели

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что военные операции Израиля в Газе и в Иране провалились. Он утверждает, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху не решил ни одной военной задачи, и, кроме того, его распоряжения нанесли ущерб Израилю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ricardo Moraes / Reuters Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Военные действия в Газе он назвал «военным болотом», которые, по словам дипломата, привели к пополнению рядов движения «Хамас» и ордером на арест премьер-министра. Конфликт с Ираном привел к уничтожению «секретных объектов» Израиля, написал господин Аракчи в своем Telegram-канале.

Вместе с тем политик прокомментировал состояние иранской ядерной программы после конфликта с Израилем. «Он (господин Нетаньяху.— "Ъ") питал иллюзии, что сможет уничтожить более чем 40-летние достижения программы. Но вышло иначе: каждый из убитых его наемниками иранских ученых успел воспитать сотни талантливых учеников. И вскоре эти ученики покажут Нетаньяху, что у них в запасе»,— заявил он.

Подробнее о развитии конфликта — в материале «Ъ» «У Тегерана пытаются прощупать ядерный пульс».