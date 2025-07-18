Замглавы МИД Грушко анонсировал контрмеры против 18-го пакета санкций ЕС

Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что в Москве планируют сначала изучить содержание 18-го пакета санкций ЕС и его возможное влияние на российскую экономику. После этого может быть принято решение об ответных мерах.

«В случае необходимости примем меры, которые обеспечивали бы наши интересы,— сказал господин Грушко (цитата по ТАСС).— И также возможны какие-то контрмеры».

Он также полагает, что товарооборот РФ с Евросоюзом может упасть до нуля.

В рамках нового пакета рестрикций Брюссель вносит в черные списки еще 105 судов так называемого теневого флота. Вводятся ограничения для двух десятков российских банков, газопроводов «Северный поток».