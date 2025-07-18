ЕС одобрил 18-й пакет санкций против России с бойкотом «Северных потоков»

Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что страны Евросоюза одобрили 18-й пакет санкций против России. Под рестрикции попадут в том числе газопроводы «Северный поток» и НПЗ «Роснефти» в Индии. Также, по словам госпожи Каллас, ЕС окажет «большее давление» на российский оборонно-промышленный комплекс.

Кая Каллас в соцсети Х назвала новые рестрикции «самым сильным пакетом санкций» против России за все время.

В «черный список» попадут еще 105 танкеров, которые Брюссель считает частью так называемого теневого флота России. Также речь идет о снижении потолка цен на российскую нефть. Госпожа Каллас не уточнила параметры, но по информации дипломатических источников Reuters, он будет снижен примерно до $47,6 за баррель. Кроме того, будут введены ограничения на несколько китайских банков, которые, как считает ЕС, связаны с Россией и помогают обходить санкции.

17-й пакет санкций ЕС был утвержден 20 мая, он ввел ограничения в отношении 189 танкеров теневого флота. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что давление на Россию продолжится, пока президент России Владимир Путин не согласится на мирное соглашение с Украиной.