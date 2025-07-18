Замглавы МИД Грушко допустил падение товарооборота с ЕС до нуля

Замглавы МИД России Александр Грушко считает, что товарооборот с Евросоюзом, составлявший $417 млрд, может упасть до нуля.

«В прошлом году он (товарооборот с ЕС. — «Ъ») был $60 млрд, в этом году примерно где-то будет $40 млрд, вполне возможно, что он вообще дойдет до нуля»,— сказал замминистра на встрече со студентами преподавателями в Алтайском государственном университете (цитата по ТАСС).

Господин Грушко также упомянул принятый сегодня 18-й пакет санкций ЕС против России. Он назвал текущие отношения России с Западом «гибридной войной с применением всех ресурсов давления».

В новый пакет ограничений попадут еще 105 танкеров российского «теневого флота», 22 банка, снижение потолка цен на нефть из России, а также рестрикции против газопроводов «Северный поток».