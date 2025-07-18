Более 20 российских банков могут отключить от SWIFT из-за 18-го пакета санкций

Евросоюз вводит ограничения в отношении двух десятков российских банков в рамках 18-го пакета санкций. Об этом сообщил министр иностранных дел Кестутис Будрис в соцсети X.

Согласно его заявлению, с новыми санкциями против «22 российских банков» у России гарантировано «закончатся деньги». При этом Bloomberg сообщает, что санкции предусматривают отключение более 20 российских банков от SWIFT.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна ранее сообщил, что в Европе начали работать над 19-м пакетом санкций против России.

Через систему обработки платежей SWIFT проходит большинство банковских операций в мире. США и ЕС начали отключать от SWIFT российские банки с февраля 2022 года.