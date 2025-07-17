Словакия одобрит следующий пакет санкций ЕС против России

Словакия больше не будет блокировать принятие 18-го пакета антироссийских санкций, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо. По его словам, республика «достигла всего, что могла» в своих попытках обеспечить гарантии от ущерба, которые может вызвать отказ Евросоюза от импорта российского газа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Об этом господин Фицо сказал в видеообращении, опубликованном на Facebook (принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной организацией в РФ). 18-й пакет санкций ЕС, по данным Financial Times, включает в себя запрет на использование инфраструктуры газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Еврокомиссия планирует отказаться от российского газа с 2027 года. Словакия требовала продлить этот срок до 2034 года.

Словакия неоднократно блокировала новый пакет санкций. В последний раз на рассмотрении ограничений к республике присоединилась Мальта. Власти страны считают, что меры против перевозчиков российской нефти могут повлиять на ее интересы в морских перевозках.