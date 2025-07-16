Reuters: Словакия и Мальта заблокировали 18-й пакет санкций против России

Послы ЕС не смогли согласовать 18-й пакет санкций против России, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Причиной стали позиции Словакии и Мальты.

Еврокомиссия планирует запретить импорт российского газа с 2027 года. Словакия требует продлить этот срок до 2034 года. Отсутствие выхода к морю делает страну зависимой от импорта сжиженного природного газа. Мальта считает, что меры против перевозчиков российской нефти могут повлиять на ее интересы в морских перевозках.

Первые две попытки согласовать 18-й пакет санкций против России провалились в конце июня и в начале июля. Накануне послы также не смогли согласовать новые рестриктивные меры.