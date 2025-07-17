Бывший пресс-секретарь Дурова опроверг открытие офиса Telegram в России

Мессенджер Telegram не собирается открывать свое представительство в России. Об этом сообщается в Telegram-канале специалиста по коммуникациям Георгия Лобушкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @durov Фото: @durov

«Таких планов нет и быть не может по многим причинам»,— сказал неназванный собеседник канала. Господин Лобушкин знаком с Павлом Дуровым, основателем мессенджера. Раньше он был его пресс-секретарем. Также несколько лет — с 2011 до 2016 года — он занимал должность пресс-секретаря «ВКонтакте».

Сам Павел Дуров после сегодняшних сообщений СМИ о том, что Telegram собирается открывать офис в РФ, опубликовал небольшой пост. Он написал «100%» и привел отрывок из своего предыдущего сообщения, опубликованного в его блоге. «Возможно, что мы имеем дело не с безобидными ошибками журналистов, а с целенаправленной кампанией по дискредитации Telegram»,— процитировал господин Дуров самого себя.