Telegram откроет представительство в России

Мессенджер Telegram начал регистрацию своего представительства в России по закону «о приземлении», о чем свидетельствует запись в соответствующем реестре Роскомнадзора. В ведомстве перенаправили запрос “Ъ” в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На текущий момент зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Telegram Messenger, Inc. разместила на информационном ресурсе электронную форму и зарегистрировалась в личном кабинете на официальном сайте Роскомнадзора. В стадии согласования проходит «создание филиала, или открытие представительства, или учредительство российского юридического лица». Согласно сервису Wayback Machine, в декабре 2023 года ни одно из этих обязательств выполнено не было. Когда именно компания начала процесс выполнения обязательств — неизвестно.

Закон «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”», который также называют законом «о приземлении», вступил в силу 1 января 2022 года. Он обязывает иностранные IT-компании с суточной аудиторией более чем 500 тыс. пользователей открыть представительство в России и зарегистрироваться в личном кабинете на соответствующем ресурсе Роскомнадзора, предоставив форму для обратной связи. Неисполнение закона накладывает запрет на рекламу, прием платежей от российских граждан и компаний, а также грозит блокировкой ресурса на территории России.

В июне 2025 года депутат Госдумы Антон Горелкин в рамках Петербургского международного экономического форума назвал мессенджер Telegram «сущностью, которая беспокоит государство» (цитата по РБК). «Платформа декларирует определенную нейтральность... (которая) дает определенное пространство для фейков и манипуляций»,— добавил он (цитата по ТАСС). Тогда же он напомнил, что мессенджер не соблюдает российский закон «о приземлении» и не открывает представительство в РФ. Однако, как следовало из его слов, российские власти хотят воздействовать на проект Павла Дурова не запретительными мерами, а с помощью «творческой схемы» (см. “Ъ” от 19 июня).

Филипп Крупанин