Станислав Агкацев признан лучшим вратарем сезона по версии экспертов

«Коммерсантъ» подводит итоги голосования за лучшего голкипера российского сезона. По итогам читательского голосования с большим отрывом победу одержал Рустам Ятимов, набрав 39 729 голосов. Второе место занял Станислав Агкацев (18 766 голосов), третье — Евгений Латышонок (15 545 голосов).

При этом эксперты выделяют Станислава Агкацева как главного вратаря сезона. Его отмечают за стабильность, психологическую стойкость, уверенность и ключевую роль в чемпионстве «Краснодара». Евгений Латышонок вошел в тройку лучших у большинства специалистов, подчеркнувших его прогресс и сильную игру под давлением в «Зените». Игорь Акинфеев также упоминался в числе лучших за стабильность и лидерские качества.

Таким образом, сезон завершился с двойной развязкой: Станислав Агкацев стал выбором специалистов, Рустам Ятимов — выбором болельщиков, Игорь Акинфеев подтвердил статус не теряющего формы ветерана, а Евгений Латышонок — одного из самых прогрессирующих молодых вратарей страны.

Обладателя награды выберет редколлегия «Ъ». Победитель будет объявлен 18 июля.

Арнольд Кабанов