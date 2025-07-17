Кремль призвал объяснять поправки о штрафах за поиск публикаций экстремистов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не знаком с поправками в КоАП, вводящими штрафы за поиск «заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним». Он не стал комментировать инициативу, но призвал депутатов объяснить ее подробнее из-за возникшего резонанса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господина Пескова попросили прокомментировать этот законопроект во время пресс-колла. Он ответил, что не может давать комментариев, потому что не знает деталей. «Тема моментально стала весьма резонансной. По всей видимости, нужно просто объяснение этой инициативы. Более подробное объяснение, с тем чтобы ответить на вопросы людей»,— отметил представитель Кремля.

Госдума сегодня рассмотрит поправки, устанавливающие уголовную и административную ответственность за нарушения в сфере связи и информации — от организации неконтролируемых VPN-сетей до передачи сим-карт третьим лицам. Наиболее резонансной стала поправка о штрафах для граждан за намеренный поиск экстремистских материалов, в том числе с использованием средств обхода блокировок. Эту инициативу уже раскритиковали глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, главред «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, а также депутат Госдумы («Новые люди») Владислав Даванков.

Подробности — в материале «Ъ» «Найдется все, кроме экстремизма».