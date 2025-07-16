Мизулина из-за новых поправок не сможет жаловаться на экстремистский контент

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина раскритиковала поправки в КоАП, вводящие штрафы за поиск «заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним». Она заявила, что Лига не сможет передавать МВД данные об экстремистских сообществах по девяти темам, в том числе о пропаганде нацизма и ЛГБТ (в России «международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено).

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Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Екатерина Мизулина

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Госпожа Мизулина рассказала, что под запрет подпадет примерно 30% деятельности Лиги безопасного интернета. В частности, она не сможет мониторить сообщества, которые разжигают межрелигиозную и межнациональную рознь, либо содержат призывы к преступлениям в отношении участников СВО или к совершению терактов. Екатерина Мизулина отметила, что и деятельность МВД по мониторингу такой информации может быть признана незаконной, а любой желающий сообщить в правоохранительные органы об обнаружении таких материалов рискует получить штраф.

Она уточнила, что сейчас в федеральный список экстремистских материалов входит 5473 позиции, в том числе песни музыкантов-иноагентов, картинки про «расовое превосходство» и рисунки со свастиками. «Каждый гражданин должен с этим списком ознакомиться или как? Как будут устанавливать умысел в поиске таких материалов?» — написала глава Лиги в Telegram.

15 июля комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки в КоАП, предполагающие, что за «умышленный поиск» запрещенного контента граждан будут штрафовать на 3–5 тыс. руб. Соавтор поправок сенатор Артем Шейкин заверил, что россиян не будут наказывать просто за использование VPN. Зампред комитета Госдумы по информполитике Олег Матвейчев заявил «Звезде», что штраф грозит тем, кто ищет и выкладывает запрещенный контент, при этом для сотрудников спецслужб могут сделать исключение.