Симоньян раскритиковала поправки о штрафах за поиск публикаций экстремистов

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала поправки в КоАП, вводящие штрафы за поиск «заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним». Она задалась вопросом, как в этом случае расследовать деятельность Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан экстремистской организацией, деятельность которой в РФ запрещена; ликвидирован).

«Уважаемое государство, подскажите, пжл, а как нам впредь расследовать деятельность и клеймить позором разных там экстремистских фбк (ФБК; признан экстремистской организацией, деятельность которой в РФ запрещена; ликвидирован), если нам будет запрещено их даже читать? Надеюсь, будут поправки»,— написала госпожа Симоньян в Telegram.

Против поправок ранее выступила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она пожаловалась, что Лига не сможет передавать МВД данные об экстремистских сообществах по нескольким темам, в том числе о пропаганде ЛГБТ («международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено).

Госдума сегодня рассмотрит поправки, устанавливающие уголовную и административную ответственность за целый ряд нарушений в сфере связи и информации — от организации неконтролируемых VPN-сетей до передачи сим-карт третьим лицам. Наиболее резонансной в них стала новелла о штрафах для граждан за намеренный поиск экстремистских материалов, в том числе с использованием средств обхода блокировок.

Подробности — в материале «Ъ» «Найдется все, кроме экстремизма».