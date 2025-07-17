Силы ПВО за ночь сбили 122 БПЛА над регионами России

В период с 23:30 мск 16 июля до 7:00 17 июля средства ПВО уничтожили 43 беспилотника над Брянской областью, сообщило Минобороны. По его данным, 38 БПЛА сбили над Курской областью, 10 — над Орловской, по шесть — над Смоленской и Воронежской областями. Пять дронов уничтожили над Белгородской областью, по три — над Московской и Калужской областями и Крымом, по два — над Ленинградской и Липецкой областями, еще один — над Тульской областью.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что в результате падения обломков БПЛА в одном из округов региона пострадал один человек, также был незначительно поврежден гражданский объект.

В Воронеже из-за попадания фрагментов беспилотника в многоэтажку были ранены трое несовершеннолетних. В Белгородской области в результате сброса взрывного устройства с дрона на частный дом погибла женщина. Власти других регионов ночные атаки пока не комментировали.