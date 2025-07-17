Жительница Белгородской области погибла в результате атаки БПЛА на частный дом

Жительница Белгородской области погибла в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на частный дом в селе Смородино Грайворонского округа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По информации главы области, из-за детонации дом загорелся — на месте работают добровольные пожарные команды.

Ранее господин Гладков сообщил о смерти мужчины в результате атаки БПЛА на область. Тогда еще шесть человек получили ранения, их госпитализировали.