Трое несовершеннолетних пострадали при попадании БПЛА в дом в Воронеже

Силы ПВО уничтожили минимум пять БПЛА в небе над Воронежем, сообщил губернатор области Александр Гусев в своем Telegram-канале. В результате пострадали трое несовершеннолетних.

По информации главы региона, госпитализированы юноши 2009 и 2013 годов рождения с травмами головы и ссадинами. Девушке 2009 года рождения с резаными ранами рук и ног оказали медпомощь на месте.

Оказались повреждены как минимум четыре квартиры: в одной выбита оконная рама и разрушена стена, в двух других повреждены стекла и фасад, а в ещё одной разрушено остекление. Жильцы одного из подъездов эвакуированы, для них готовится пункт временного размещения.

На месте происшествия работают оперативные службы. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.