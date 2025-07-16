Франция остается основным покупателем российского газа в ЕС

Россия в мае поставила в Евросоюз газа на сумму около €1,1 млрд. Это на 25% больше, чем в апреле, свидетельствуют данные Евростата, с которыми ознакомилось «РИА Новости». Тем самым Россия заняла третье место среди основных поставщиков газа в ЕС, потеснив Норвегию. Основным покупателем российского газа остается Франция.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stephane Mahe / Reuters Фото: Stephane Mahe / Reuters

Франция увеличила закупки российского сырья на 8,3% — до €245,5 млн. Венгрия опустилась на второе место, сократив импорт на 5,3%, до €238,6 млн. Тройку лидеров замыкает Испания с ростом закупок до €168,4 млн. В пятерку крупнейших покупателей также вошли Бельгия и Нидерланды. Последние увеличили закупки в 1,8 раза — до €147,2 млн и €109,1 млн соответственно. Наибольший рост закупок отметила Словакия — в шесть раз, до €45,6 млн. Италия же сократила импорт российского газа в семь раз, до €5,3 млн.

Суммарные закупки российского газа странами ЕС в январе-мае 2025 года выросли на 15% по сравнению с прошлым годом и достигли около €6,5 млрд.

Рост российских поставок в мае обусловлен увеличением импорта СПГ на треть, до €703 млн, а трубопроводного газа — на 6,4%, до €408 млн.

США остается основным поставщиком газа в Евросоюз. При этом их продажи сократились на треть, до €1,9 млрд. Второе место занимает Алжир (€1,12 млрд). Топ-5 замыкает Великобритания (€367 млн).

Еврокомиссия продолжает работу над механизмом отказа от российского газа. Инициатива, в частности, предполагает запрет новых спотовых сделок и газовых контрактов. Последнее может быть реализовано уже к концу 2025-го.

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