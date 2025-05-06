О спот, ты мир!

Европейская комиссия (ЕК) в июне представит правовые основания по отказу стран ЕС от российских энергоресурсов, включая трубопроводный газ, СПГ, нефть и атомное топливо. План будет включать запрет на спотовые сделки и новые газовые контракты уже с конца 2025 года, полный отказ от долгосрочного сотрудничества — к концу 2027 года. Более длинные контракты с российскими поставщиками ЕК предлагает расторгать, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства. Компенсировать потерю российского газа в ЕС рассчитывают за счет роста объемов СПГ на мировом рынке, в том числе из США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евросоюз рассчитывает сократить зависимость от российских энергоресурсов практически до нуля

Фото: Danilo Krstanovic / Reuters Евросоюз рассчитывает сократить зависимость от российских энергоресурсов практически до нуля

Фото: Danilo Krstanovic / Reuters

ЕК опубликовала стратегию поэтапного отказа от российских энергоносителей — трубопроводного газа и СПГ, нефти и ядерного топлива — к 2027 году. Пока в документе отсутствуют правовые основания для расторжения долгосрочных контрактов с российскими поставщиками, которые, как ожидается, будут опубликованы в следующем месяце. Законодательная инициатива далее должна быть одобрена Европейским парламентом и квалифицированным большинством стран ЕС, что не потребует полного единогласия.

Страны ЕС заявляли о намерении отказаться от российских энергоресурсов к 2027 году сразу после начала военных действий на Украине.

Хотя ряд крупнейших покупателей, включая Германию и Австрию, сразу отказались от газа из РФ, некоторые страны ЕС продолжают закупки. Ранее ЕС вводил санкции на российский уголь и большую часть импорта нефти, но Словакия и Венгрия до сих пор закупают до 80% нефти из РФ.

В июне ЕК предложит запретить заключение новых контрактов и совершение спотовых сделок с российским газом уже к концу 2025 года. Запрет на импорт российского газа по уже заключенным долгосрочным контрактам — как в виде трубопроводного газа, так и СПГ — предложено ввести к концу 2027 года. Для контрактов, выходящих за рамки 2027 года, запрет следует рассматривать как форс-мажор, заявил 6 мая комиссар ЕС по энергетике Дэн Йоргенсен.

В 2024 году импорт СПГ из РФ в страны ЕС вырос относительно 2023 года на 12%, до 20 млрд кубометров, трубопроводного газа — на 26%, до 32 млрд кубометров.

С учетом прекращения украинского транзита с января 2025 года доля российского газа в странах ЕС оценивается в 13% от общего импорта. Около трети из этого объема, по оценкам ЕК, это спотовые контракты — на поставку СПГ с СПГ-завода НОВАТЭКа «Ямал СПГ» и в меньшей степени «Газпрома». Заключение новых долгосрочных контрактов по газу с покупателями в ЕС уже несколько лет стоит на паузе.

«Газпром» поставляет российский трубопроводный газ в ЕС только через «Турецкий поток», по долгосрочным контрактам газ продолжают закупать Венгрия, Словакия, Греция, Северная Македония, Сербия, Босния и Герцеговина. СПГ с «Ямал СПГ» покупают Франция, Испания, Бельгия и Нидерланды. В «Газпроме» и НОВАТЭКе на запрос “Ъ” не ответили.

В ЕК рассчитывают заместить российский газ за счет ввода новых объемов СПГ на мировом рынке.

«Хотя мировые рынки СПГ останутся напряженными в 2025 году, на конец 2026 года прогнозируется появление новых мощностей СПГ в размере 85–90 млрд кубометров, в частности, в США, Канаде, Катаре и странах Африки»,— говорится в документе. Доля США в поставках СПГ на европейский континент превышает 45%.

В теории предложения ЕК на какое-то время могут спровоцировать увеличение отборов по долгосрочным контрактам со стороны покупателей в ЕС, так как контрагенты будут стремиться заместить выпадающие объемы на споте, полагают собеседники “Ъ” на рынке.

В документе ЕК уточняется, что усилия по диверсификации поставок «не должны быть скомпрометированы соглашениями, включающими свопы, то есть покупки де-факто российского газа у третьих сторон».

ЕК планирует также ужесточить контроль за российским газом, поступающим в ЕС, и обяжет европейских покупателей предоставлять практически все данные по коммерческим контрактам с российскими поставщиками.

Также ЕК предлагает странам—покупателям российской нефти и ядерного топлива из РФ к концу 2025 года разработать национальные планы по постепенному отказу от этих поставок. В частности, странам ЕС предложено отказаться от заключения новых контрактов с РФ на поставку ядерного топлива и начать искать ему альтернативу (в 2024 году РФ закрывала 23% от спроса на услуги по конверсии урана, 24% — по обогащению).

Дэн Йоргенсен пояснил, что предложенное регулирование импорта ядерного топлива де-факто будет означать введение налога или сбора. Даже в случае немедленной мирной сделки между Украиной и Россией для Евросоюза будет нецелесообразно вновь полагаться на российские энергоносители, приводит его словам Reuters.

В «Росатоме» заявили “Ъ”, что предлагаемые ограничения не будут способствовать обеспечению безопасности, стабильности и надежности поставок урановых ресурсов, необходимых для развития ядерной энергетики во всем мире.

Виталий Ермаков из ВШЭ отмечает, что, если произойдет смена европейских элит и возврат к прагматичным отношениям, РФ будет готова вернуться на своих условиях. Поставки российского трубопроводного газа в Венгрию и Сербию по долгосрочным контрактам через одну из веток «Турецкого потока» пока продолжатся, а российский СПГ найдет путь на мировой рынок, минуя европейскую перевалку, добавляет он. Идея использования турецкого газового хаба для «обезличивания» российских газовых молекул, которые будут смешиваться с турецкими, азербайджанскими и СПГ-молекулами, по его мнению, также позволит тем европейским странам, которые хотят продолжать торговать с Россией, получать необходимые объемы.

Татьяна Дятел