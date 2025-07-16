РПЦ поддержала законопроект о правах гражданских жен ветеранов СВО

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал законопроект о государственной поддержке гражданских жен погибших участников спецоперации (СВО). Это следует из его письма спикеру Госдумы Вячеславу Володину, которое 16 июля опубликовал соавтор соответствующих поправок к Гражданскому кодексу, председатель комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Патриарх Кирилл и Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Патриарх Кирилл и Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Данный законопроект заслуживает поддержки с учетом прилагаемых поправок комитета Госдумы по госстроительству, поскольку предоставляет социальные гарантии лицам, состоявшим в фактических брачных отношениях с военнослужащими, погибшими в связи с участием в СВО»,— говорится в письме патриарха Кирилла. Господин Клишас, в свою очередь, сообщил, что «склонен доверять святейшему патриарху Кириллу».

Инициатива в случае принятия позволит судам подтверждать фактический брак, если пара прожила вместе не менее трех лет, а при наличии общего ребенка — не менее года. В таком случае после гибели участника СВО его гражданская жена сможет получать льготы и выплаты наравне с официальной супругой.

Первое чтение законопроекта должно было состояться 15 июля. Тогда же «Ъ» стало известно, что Государственная дума перенесла рассмотрение поправок на неопределенный срок.

Божена Иванова