Проект о поддержке гражданских жен погибших ветеранов отложили из-за разногласий

Государственная дума перенесла на неопределенный срок рассмотрение законопроекта о государственной поддержке гражданских жен погибших участников спецоперации (СВО), первое чтение которого должно было состояться 15 июля. Об этом “Ъ” сообщил источник в нижней палате.

Напомним, законопроект позволит судам подтверждать фактический брак, если пара прожила вместе не менее трех лет, а при наличии общего ребенка — не менее года. В таком случае после гибели участника СВО его гражданская жена сможет получать льготы и выплаты наравне с официальной супругой.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы главами комитетов по госстроительству обеих палат парламента Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом, а также тогдашним первым вице-спикером Совета федерации Андреем Турчаком еще 30 января 2024 года, однако «завис» из-за возникших разногласий между заинтересованными ведомствами и организациями. В частности, против его принятия высказывалась РПЦ. Противники инициативы не хотели, чтобы такие отношения назывались браком. Авторы пошли на уступки и пообещали ко второму чтению урегулировать этот вопрос, определив в тексте документа отдельный вид отношений.

Тем не менее недовольные инициативой все равно остались. Во время обсуждения повестки на закрытой части заседания 15 июля председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина (КПРФ) предложила снять законопроект с рассмотрения, объяснив это тем, что в нем прописан «противозаконный формат», рассказал “Ъ” один из депутатов. Спикер Вячеслав Володин («Единая Россия») заявил, что этот вопрос уже обсуждался ранее на совете Думы, а также отметил, что депутаты ждут отзыва от Минобороны. Полпред президента в нижней палате Гарри Минх сообщил, что военное ведомство накануне поддержало документ, после чего вопрос был сохранен в повестке. Однако, по словам собеседника “Ъ”, единороссы так и не получили от руководства фракции позицию по голосованию. Источник добавил, что в итоге руководство палаты приняло решение о переносе законопроекта на неопределенный срок и его дальнейшей доработке.

Ксения Веретенникова, Анастасия Корня