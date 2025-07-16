«Ростех» заявил о готовности 14 самолетов МС-21

На мощностях Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) собрано 14 российских самолетов МС-21. Об этом «РИА Новости» сообщили в «Ростехе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Еще 9 самолетов находятся на более ранних этапах строительства»,— уточнили в госкорпорации. Там также напомнили, что первый МС-21 уже выполняет сертификационные полеты в аэропорту Жуковский. Еще один новый самолет проходит наземные отработки на Иркутском авиационном заводе.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что на федеральный проект «Производство самолетов и вертолетов» выделят 765 млрд руб.

В «Аэрофлоте» к 2030 году ожидают первую партию МС-21 в количестве 108 самолетов, еще почти столько же — до 2033 года.

Подробнее об ожиданиях перевозчика — в материале «"Аэрофлот" рассчитывает на большее».