Правительство выделит 765 млрд руб. на развитие авиастроения

Из госбюджета выделят 765 млрд руб. на федеральный проект «Производство самолетов и вертолетов». Эта сумма должна покрыть шесть лет его работы, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Прежде всего (деньги пойдут. — «Ъ») на создание воздушных судов, конкурентоспособных двигателей, радиоэлектронной аппаратуры, различных технических систем и всего перечня наукоемкого оборудования»,— сказал премьер на стратегической сессии по развитию авиационной промышленности. Он уточнил, что речь идет о разработке продукции, у которой сейчас нет российских аналогов.

Господин Мишустин поделился, что уже есть «предварительные результаты», по нескольким программам, находящимся в активной разработке. В частности глава правительства обратил внимание на успешные испытания самолета МС-21 и двигателя ВК-800. Последний — технология, важная для судьбы самолета «Байкал». Ранее работа над «кукурузником» заходила в тупик в связи с отсутствием надлежащего двигателя.

ВК-800 как раз должен стать таковым. Турбовинтовой двигатель разрабатывается с конца 1990-х. 14 июля поступило сообщение о его первом успешном испытании.

Подробнее об одной из ключевых разработок в отечественном авиапроеме — в материале «Ъ-FM» «"Байкал" не двигается с места».