ОАК протестировала самолет МС-21 с отечественным оборудованием

В аэропорту Жуковский Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) провела испытания самолета МС-21. В ходе 3,5 часового полета на борту тестировали отечественное радиоэлектронное оборудование. Результаты испытаний в корпорации оценили положительно.

В тестировании импортозамещенных компонентов примут участие два самолета, отметила ОАК в Telegram-канале. В одном из них заменили иностранную систему БРЭО, компоненты электроснабжения, гидросистемы и шасси на отечественные. Также на его борту появилась российская силовая вспомогательная установка, система кондиционирования и регулирования давления в салоне, светотехника и пульты самолетных систем.

В ОАК сообщили, что второй самолет для испытаний готовили в Иркутске. В нем заменили иностранные системы и компоненты «от комплексной системы управления и системы электроснабжения, заканчивая датчиками уровня топлива и подшипниками» на российские.

О начале испытаний МС-21 с российскими системами «Ростех» сообщал в конце июня. На тот момент на самолете были только три зарубежные системы — приводы, тормоза и генераторы.

О ситуации в отрасли — в материале «Ъ» «Авиапром пошел на просадку».