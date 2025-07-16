Бизнесмену Карапетяну предъявили обвинение в отмывании денег

В Армении следователи дополнили список обвинений в отношении российского бизнесмена Самвела Карапетяна. Теперь помимо призыва свергнуть конституционный строй ему инкриминируют отмывание денег, утверждают его адвокаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По словам защиты, на днях бизнесмену предъявили обвинение в «отмывании денег, якобы полученных в результате деятельности нескольких компаний». Защита назвала его необоснованным.

«В последние годы в Армении "отмывание денег" стало наиболее распространенным обвинением,— сказано в заявлении команды Карапетяна (цитата по News.am), — и систематически используется исключительно в контексте политической расправы».

Самвел Карапетян находится под арестом с 18 июня — его поместили под стражу вскоре после того, как он пообещал «по-своему» разобраться в конфликте Армянской апостольской церкви и правительства Армении. На этой неделе предприниматель анонсировал создание новой политической партии.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «У премьера Армении кругом враги».