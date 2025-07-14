Бизнесмен Карапетян анонсировал создание в Армении новой партии

Арестованный в Армении российский бизнесмен Самвел Карапетян анонсировал создание в республике новой политической силы. Он считает, что прошедший в Ереване митинг его сторонников 4 июля подтвердил страх властей перед уверенностью народа в своей силе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самвел Карапетян

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Самвел Карапетян

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мое послание много обсуждалось, но, к сожалению, были высказаны и различные интерпретации, далекие от реальности. Думаю, я выразился предельно ясно: мы создадим принципиально новую политическую силу»,— сказано в его заявлении, опубликованном в соцсети (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что с уважением относится к политическим силам, которые борются против «антинациональной политики» премьер-министра Никола Пашиняна. Однако бизнесмен отметил, что у него есть «свое видение построения хорошего будущего для Армении».

«Мы пойдем своим путем, с нашей новой командой, не исключая при этом внутриполитического сотрудничества с единомышленниками... Мы отвергнем черно-белое искусственное разделение, которое власть навязала обществу, разделяя и ослабляя нашу страну»,— добавил Самвел Карапетян.

Предприниматель находится под арестом с 18 июня — его поместили под стражу вскоре после того, как он пообещал «по-своему» разобраться в конфликте Армянской апостольской церкви и правительства Армении. В акции в его поддержку участвовало несколько тысяч человек. На прошлой неделе СК Армении возбудил дело о принуждении к участию в шествии.

Подробности — в материале «Ъ» «У премьера Армении кругом враги».