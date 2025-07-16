Шойгу прокомментировал заявление Трампа по поставкам оружия Украине
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью «Ъ» прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о достижении с Евросоюзом договоренностей по поставкам вооружения Украине. 14 июля глава Белого дома сделал обещанное заявление по украинскому кризису, пообещав начать поставки оружия Киеву на деньги европейских союзников.
Сергей Шойгу
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
«Такой подход давно продвигался Дональдом Трампом, который еще в ходе своей предвыборной кампании неоднократно заявлял о том, что “это не его война”, и призывал Европу нести большую финансовую ответственность за собственную безопасность,— сказал Сергей Шойгу “Ъ”.— Он также обещал заставить европейцев покупать оружие в интересах киевского режима, отказавшись от безвозмездных поставок. Не случайно постпред США при НАТО Мэттью Уитакер подчеркнул, что дни, когда Вашингтон тратил неограниченный объем денег своих налогоплательщиков на помощь Украине, ушли в прошлое, и теперь это бремя лежит на плечах жителей Европы».
По информации издания Politico, новая схема вооружения Киева уже вызвала замешательство в ряде стран НАТО. Там предупреждают: процесс поставок может растянуться на годы.
Полную версию интервью Сергея Шойгу читайте в среду, 16 июля, в 17:00 на сайте “Ъ”.