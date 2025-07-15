Помощь замедленного действия

США и их европейские союзники обсуждают пути реализации установки президента Трампа на возобновление поставок американского оружия Украине. Глава Белого дома громогласно продекларировал решимость оказать военную помощь Киеву, но ее объемы и сроки, равно как и виды предназначенных для отправки на Украину вооружений, пока не определены. Предложенный механизм передачи Киеву американского оружия из третьих стран не позволяет быстро нарастить поставки, чтобы, в частности, восстановить украинскую систему ПВО. По информации издания Politico, новая схема вооружения Киева вызвала замешательство в ряде стран НАТО. Там предупреждают: процесс поставок может растянуться на годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уже после своего заявления о России и Украине Дональд Трамп дал интервью BBC News. Он повторил, что разочарован российским лидером, однако «еще не закончил» отношения с ним

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images Уже после своего заявления о России и Украине Дональд Трамп дал интервью BBC News. Он повторил, что разочарован российским лидером, однако «еще не закончил» отношения с ним

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Громкие заявления президента Трампа о его готовности возобновить поставки оружия Украине, прозвучавшие в Белом доме на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте, вызвали вопросы о том, насколько выполнимы его обещания.

Сидевший рядом с президентом и удостоившийся его похвалы постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Fox News назвал решение Трампа поставлять Украине оружие за счет Европы «отличным следующим шагом» к завершению конфликта на Украине. Он выразил уверенность, что сигналы главы Белого дома о военной поддержке Украины и возможных пошлинах против РФ вызовут реакцию у президента России. «Он (Владимир Путин.— “Ъ”) отреагирует. Не только на то, что американское оружие стало легкодоступным для украинцев за счет Европы. Но он также отреагирует на эти пошлины для Китая, Индии и других, покупающих его нефть»,— заявил Мэттью Уитакер.

Весьма оптимистично был настроен и прибывший с визитом в Киев спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.

«Сегодня нахожусь в Киеве с Зеленским для обсуждения исторического соглашения президента США с НАТО, которое ускорит поставки лучшего американского оружия Украине»,— написал Келлог в социальной сети X. «Полностью финансируемое союзниками, это соглашение ускоряет поставки, поддерживает оборону Украины, укрепляет единство НАТО и подчеркивает его приверженность миру через силу»,— добавил он.

Однако, несмотря на все попытки представить заявления Трампа как историческое событие или прорыв, тезис о «легкодоступности» американского оружия для Украины был немедленно поставлен под сомнение как заявлением Пентагона, так и реакцией западных союзников.

«Пока неясно, насколько распланированы эти меры, и военные чиновники, и союзники — все выразили некоторую растерянность после пресс-конференции Трампа»,— сообщило издание Politico. По словам чиновников из стран НАТО, их полностью не проинформировали об этом плане, они пока точно не знают, каким образом их страны будут в нем участвовать.

«Ранее уже имели место задержки по поставкам по большей части вооружений, поэтому эти сделки либо станут приоритетными, или им придется подождать пару лет перед поставкой»,— цитирует Politico неназванного натовского чиновника.

В военном ведомстве США также не смогли уточнить агентству «РИА Новости», что имел в виду президент Трамп, когда после встречи с Марком Рютте в разговоре с журналистами он обронил резонансную фразу о том, что Украина вскоре получит 17 комплексов Patriot от страны, которая сейчас в них не нуждается.

Через несколько часов после заявления Трампа глава Пентагона Пит Хегсет обсудил вопрос о поставке Украине двух комплексов Patriot с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Как сообщил Писториус, стороны договорились «быстро и тихо» решать вопросы по этой сделке.

Однако, по сообщению агентства Reuters, министр обороны Германии также был вынужден признать, что, хотя решение по двум системам Patriot для Украины и будет принято в течение ближайших дней или недель, поставка первой системы неизбежно растянется на несколько месяцев. Ранее президент Зеленский заявил, что Германия купит у США для Украины две системы Patriot, еще одну приобретет для Киева Норвегия.

Выражая сомнение по поводу возможности быстро нарастить поставки Киеву американского оружия из третьих стран и подлатать заметно ослабленную за три года боевых действий украинскую систему ПВО, в Белом доме признают, что президент Трамп по-прежнему видит превосходство России в украинском конфликте.

«Президент считает, что Россия выиграет, вопрос только в том, сколько на это потребуется времени»,— заявил изданию Politico высокопоставленный чиновник в Белом доме.

Еще одним результатом последних заявлений Трампа, пригрозившего ввести пошлины в размере 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в 50-дневный срок не будет достигнут мир на Украине, стало решение Сената США отложить продвижение законопроекта сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). «Прямо сейчас президент намерен сделать кое-что из этого самостоятельно. Если в какой-то момент президент решит, что это принятие законопроекта разумно и принесет дополнительную пользу, усилив рычаги влияния, то мы это сделаем»,— сообщил журналистам глава Республиканской партии в Сенате Джон Тюн.

Уже после жестких высказываний Трампа сам президент США и его окружение сделали ряд новых заявлений, тон которых оказался более примирительным. В своем первом после заявлений в Белом доме интервью, которое он дал телеканалу BBC News, Трамп повторил, что он разочарован Владимиром Путиным, однако «еще не закончил» отношения с ним.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в интервью телеканалу Fox News опровергла публикацию газеты Financial Times о том, что Дональд Трамп якобы призывал президента Зеленского к ударам по Москве и Санкт-Петербургу.

«Заявления президента США весьма серьезные, что-то в них адресовано лично президенту Путину. Нам, безусловно, нужно время для анализа сказанного в Вашингтоне»,— прокомментировал последние высказывания Дональда Трампа пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Свое заявление сделал и глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщивший, что Москва хочет понять, что стоит за словами Трампа о 50 днях для урегулирования украинского конфликта. «Раньше и 24 часа было, и 100 дней было. Мы все это проходили и действительно хотим понять, чем движим президент США. Ясно, что он находится под огромным, неприличным давлением ЕС и нынешнего руководства НАТО»,— констатировал Сергей Лавров.

Сергей Строкань