Задержан сын главы азербайджанской диаспоры на Урале Мутвалы Шыхлински

Силовики задержали сына главы азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински — Мутвалы. Как сообщил источник «Ъ-Урал», поводом стало то, что при задержании в начале июля Шахина Шыхлински он сбил на своем автомобиле сотрудника правоохранительных органов и причинил ему телесные повреждения.

Сейчас, по словам собеседника, Мутвалы Шыхлински находится на допросе в региональном СУ СКР. Источник не исключил, что в ближайшее время может быть решен вопрос о мере пресечения.

Напомним, вечером 1 июля в Екатеринбурге у ТЦ «Баку Плаза» по ул. Сулимова, 21 силовики задержали лидера азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински и доставили для допроса в СКР по уголовному делу этнической группировки, члены которой обвинялись в убийствах и покушениях.

В СМИ были опубликованы ролики, на которых видно, как один из правоохранителей, участвовавших в задержании, падает от удара дверью машины. «Я, будучи в шоковом состоянии, желая остановить автомобиль и выйти из него, неумышленно поехал назад, и в этот момент был справа, как мне позже стало известно, сотрудник правоохранительных органов, которого дверь оттолкнула, и он из-за этого упал…» — рассказывал тогда «Ъ-Урал» Мутвалы Шыхлински.

Мария Шараева