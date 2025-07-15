Россия осудила удары Израиля по мирной инфраструктуре Ирана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел пресс-конференцию по итогам заседания глав МИДов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Он рассказал об отношении российской стороны к конфликту между Израилем и Ираном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Пресс-служба МИД России Сергей Лавров

Фото: Пресс-служба МИД России

«Мы единодушно осудили атаки Израиля на мирные гражданские объекты Ирана»,— заявил господин Лавров, передает корреспондент «Ъ».

13 июня Израиль начал операцию против иранской ядерной и оборонной инфраструктуры, 22 июня к атакам присоединились США. В итоге американский президент Дональд Трамп заявил об уничтожении объектов, на которых, по мнению Израиля, велась разработка ядерного оружия. Тегеран же заявил лишь о значительных повреждениях. Через два дня Иран и Израиль договорились о перемирии.

Анастасия Домбицкая