Лавров о давлении на Трампа, «яме» для Европы и прогрессе по Украине в Стамбуле
Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Китае по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС ответил на вопросы журналистов. Он заверил, что Россия справится с новыми санкциями, заявил о жестком давлении на президента США и рассказал о перспективах «стамбульского формата» переговоров с Украиной. Главные высказывания господина Лаврова — в подборке «Ъ».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Об угрозе Дональда Трампа ввести новые санкции и пошлины
- Россия и так справляется с беспрецедентным количеством санкций. Справится и с новыми.
- Не вижу, как наши торговые партнеры могут отказаться от своих обязательств.
- Россия хочет понять, что стоит за словами Трампа о сроке на урегулирование на Украине. 50 дней. Было раньше и 24 часа. И 100 дней было.
- Трамп находится под неприличным давлением руководства ЕС и НАТО продолжать конфликт.
- ЕС пытается затянуть США в воронку санкций против России, но ущерб понесут они же — «не рой яму другому».
- Трамп очень конкретно объяснил, что расплачиваться за все будет Европа.
О новом раунде переговоров с Украиной
- Украина теперь не упоминает третий раунд переговоров с Россией, у них меняется и состав делегации.
- Заявления Украины о том, что «стамбульский формат» исчерпан, указывают на нежелание Киева договариваться.
- Если Киев считает «стамбульский формат» исчерпанным, это доказывает его наплевательское отношение к украинцам.
- США прекрасно знают позицию России на переговорах в Стамбуле. «Стамбульский формат» не исчерпан.
- Нельзя говорить, что на переговорах в Стамбуле по Украине не было прогресса.
- Европейские лидеры запрещают Киеву вести переговоры с Москвой.
- Проекты меморандумов России и Украины противоположны, но для разговора всегда есть возможность.
- Страны ШОС с пониманием относятся к позиции России по урегулированию на Украине.
Об Иране
- Иран не запрашивал у стран ШОС помощи в восстановлении объектов, разрушенных США и Израилем.
- Россия и Иран продолжат обсуждать мирные развязки вокруг ядерной программы Тегерана.
- ШОС привержена обеспечению права Ирана на программу мирного атома.