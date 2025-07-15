Лавров о давлении на Трампа, «яме» для Европы и прогрессе по Украине в Стамбуле

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Китае по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС ответил на вопросы журналистов. Он заверил, что Россия справится с новыми санкциями, заявил о жестком давлении на президента США и рассказал о перспективах «стамбульского формата» переговоров с Украиной. Главные высказывания господина Лаврова — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Об угрозе Дональда Трампа ввести новые санкции и пошлины

Россия и так справляется с беспрецедентным количеством санкций. Справится и с новыми.

Не вижу, как наши торговые партнеры могут отказаться от своих обязательств.

Россия хочет понять, что стоит за словами Трампа о сроке на урегулирование на Украине. 50 дней. Было раньше и 24 часа. И 100 дней было.

Трамп находится под неприличным давлением руководства ЕС и НАТО продолжать конфликт.

ЕС пытается затянуть США в воронку санкций против России, но ущерб понесут они же — «не рой яму другому».

Трамп очень конкретно объяснил, что расплачиваться за все будет Европа.

О новом раунде переговоров с Украиной

Украина теперь не упоминает третий раунд переговоров с Россией, у них меняется и состав делегации.

Заявления Украины о том, что «стамбульский формат» исчерпан, указывают на нежелание Киева договариваться.

Если Киев считает «стамбульский формат» исчерпанным, это доказывает его наплевательское отношение к украинцам.

США прекрасно знают позицию России на переговорах в Стамбуле. «Стамбульский формат» не исчерпан.

Нельзя говорить, что на переговорах в Стамбуле по Украине не было прогресса.

Европейские лидеры запрещают Киеву вести переговоры с Москвой.

Проекты меморандумов России и Украины противоположны, но для разговора всегда есть возможность.

Страны ШОС с пониманием относятся к позиции России по урегулированию на Украине.

Об Иране

Иран не запрашивал у стран ШОС помощи в восстановлении объектов, разрушенных США и Израилем.

Россия и Иран продолжат обсуждать мирные развязки вокруг ядерной программы Тегерана.

ШОС привержена обеспечению права Ирана на программу мирного атома.

Анна Токарева