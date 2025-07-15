Авиакомпании проверяют топливные системы Boeing после крушения самолета в Индии

Власти Индии обязали авиакомпании проверить переключатели подачи топлива на нескольких моделях самолетов Boeing, пишет Reuters. Аналогичные рекомендации перевозчикам дали власти Южной Кореи и некоторых других стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amit Dave / Reuters Фото: Amit Dave / Reuters

Усиленные проверки начались после публикации отчета о крушении Boeing 787 авиакомпании Air India 12 июня. Вероятной причиной катастрофы стало прекращение подачи топлива в двигателе.

При этом Reuters отмечает, что часть авиакомпаний проверяли топливные механизмы и ранее в соответствии с рекомендациями 2018 года. Минтранс Южной Кореи пояснил, что они не были обязательными.

Самолет Air India, выполнявший рейс из Ахмадабада в Лондон, разбился через 30 секунд после взлета. Воздушное судно, на борту которого находились 242 человека, упало на здание медицинского колледжа. Погибли более 270 человек, включая находившихся в общежитий студентов. Один пассажир самолета выжил.