Предварительной причиной крушения Boeing в Индии стало отключение подачи топлива

Крушение самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India 12 июня произошло из-за прекращения подачи топлива в двигатели. Об этом сообщается в предварительном отчете Агентства по расследованию авиационных происшествий Индии (AAIB), передает CNN.

Из «черных ящиков» удалось извлечь 49 часов полетных данных и два часа аудиозаписей из кабины экипажа. В отчете говорится, что самолет достиг скорости 180 узлов, когда топливные выключатели обоих двигателей почти одновременно перешли из положения «Run» в «Cutoff с интервалом в одну секунду.

На записи слышно, как один из пилотов спрашивает другого о причине отключения газа, на что тот отвечает, что не делал этого. Вскоре после этого переключатели вернули в исходное положение, и двигатели начали повторный запуск, но к этому времени самолет уже потерпел крушение.

Аналитик CNN по безопасности Дэвид Суси считает, что случайное отключение подачи топлива маловероятно, так как выключатели спроектированы так, чтобы минимизировать возможность случайного перемещения. AAIB рассматривает саботаж как одну из версий, поскольку внезапная остановка обоих двигателей вскоре после взлета крайне редка.

Самолет Boeing вечером 12 июня выполнял рейс из Ахмадабада в Лондон. Он упал вскоре после взлета в жилом квартале на здание общежития. На находилось 242 человека. Выжил только один — гражданин Великобритании индийского происхождения Вишваш Кумар Рамеш. Всего в результате авиакатастрофы погибли 274 человека. Это была первая авария с Boeing 787 Dreamliner.