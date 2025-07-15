Режим ЧС ввели в Воронеже из-за ночной атаки беспилотников

В Воронеже ввели режим ЧС для устранения последствий ночной атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. Сроки действия особого режима не уточняются. Как правило, следующие за ним ограничения касаются только работы представителей власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия ночной атаки БПЛА в Воронеже

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Последствия ночной атаки БПЛА в Воронеже

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Глава региона также уточнил информацию о разрушениях. По его словам, уже известно о повреждении фасадов и остекления 12 многоквартирных и трех частных домов в Воронеже, а также нескольких автомобилей. Также пострадал бизнес-центр в центре города и ряд торговых объектов.

«Всем воронежцам, которые пока не могут вернуться в свои квартиры, будет предложено разместиться в ПВР. Им гарантирована вся необходимая помощь. Держу ситуацию на личном контроле»,— сказал губернатор.

Господин Гусев добавил, что сейчас идет формирование ремонтно-восстановительных бригад, в которые войдут сотрудники региональных Госжилинспекции и Фонда капремонта, управляющих компаний и стройфирм.

О том, сколько раз Воронеж попал под удар БПЛА с начала спецоперации,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова