Несколько человек пострадали из-за ночной атаки БПЛА на Воронежскую область

Ночью дежурные средства ПВО сбили над Воронежем и тремя районами области 12 беспилотников. В результате пострадали «несколько человек», сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пострадавший многоквартирный дом в центре Воронежа

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Пострадавший многоквартирный дом в центре Воронежа

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Большая часть пострадавших получила легкие ранения из-за падения сбитого БПЛА в центре Воронежа. Всем им оказали медицинскую помощь. Еще одна мирная жительница госпитализирована с ранением плеча в одном из районов области.

В многоквартирных домах Воронежа повреждены остекление, фасады и балкон нескольких квартир. Разрушения получили частные дома в пригороде и в одном из районов области, посечен ряд торговых объектов и автомобилей. По словам мэра Сергея Петрина, также повреждены окна детского сада — его воспитанников на время переведут в соседние. Кроме того, в ближайшее время будет скорректировано движение общественного транспорта в центре города.

В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА, объявленная в 2:29.

UPD: опасность атаки беспилотников отменена, сообщил губернатор.

Алина Морозова