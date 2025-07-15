Несколько человек пострадали из-за ночной атаки БПЛА на Воронежскую область
Ночью дежурные средства ПВО сбили над Воронежем и тремя районами области 12 беспилотников. В результате пострадали «несколько человек», сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Пострадавший многоквартирный дом в центре Воронежа
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Большая часть пострадавших получила легкие ранения из-за падения сбитого БПЛА в центре Воронежа. Всем им оказали медицинскую помощь. Еще одна мирная жительница госпитализирована с ранением плеча в одном из районов области.
В многоквартирных домах Воронежа повреждены остекление, фасады и балкон нескольких квартир. Разрушения получили частные дома в пригороде и в одном из районов области, посечен ряд торговых объектов и автомобилей. По словам мэра Сергея Петрина, также повреждены окна детского сада — его воспитанников на время переведут в соседние. Кроме того, в ближайшее время будет скорректировано движение общественного транспорта в центре города.
В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА, объявленная в 2:29.
UPD: опасность атаки беспилотников отменена, сообщил губернатор.