«Дочка» VK будет отвечать за работу национального мессенджера

Компания «Коммуникационная платформа» («дочка» холдинга VK (MOEX: VKCO)) будет отвечать за работу и развитие многофункционального сервиса обмена информацией. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

Многофункциональный сервис обмена информацией создается на базе недавно запущенной платформы Max. Ее развитием тоже занимается упомянутая компания. В правительстве добавили, что платформа «обеспечивает безопасное общение в мессенджере и доступ к удобным цифровым сервисам от государства и бизнеса».

Президент Владимир Путин 24 июня подписал закон о создании в России многофункционального сервиса обмена информацией. Глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что мессенджер планируется развивать на базе платформы от VK. В марте вышла первая версия нового российского мессенджера Max, разработанного этой компанией. В конце июня платформа достигла отметки в 1 млн пользователей.