Трамп пригрозил 100-процентными пошлинами на товары из России

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости добиться украинского урегулирования за 50 дней. Иначе, подчеркнул господин Трамп, США введут «очень суровые» пошлины в отношении российских товаров в размере 100%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Также 100-процетными пошлинами будут облагать товары торговых партнеров России, пообещал американский президент. Трансляция его речи велась на Youtube-канале Fox News.

На прошлой неделе Дональд Трамп говорил, что может поддержать законопроект о новых санкциях против России. Инициатива предполагает введение вторичных ограничений против торговых партнеров Москвы, включая 500-процентные пошлины на импорт из стран, покупающих российские нефть, газ и уран.

Подробнее о заявлениях американского президента — в материале «Ъ» «Затишье перед Трампом».