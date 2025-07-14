Минтранс назвал дату начала авиасообщения между Россией и КНДР

В Минтрансе России сообщили, что первый полет из Москвы в Пхеньян запланирован на 27 июля. Он откроет регулярное прямое авиасообщение между столицами России и КНДР. Время в полете составит 8 часов.

«Далее полеты будут выполняться с частотой один раз в месяц — для формирования устойчивого спроса и загрузки авиарейсов», — подчеркнули в Telegram-канале министерства .

9 июля Росавиация выдала авиакомпании Nordwind допуск на выполнение регулярных рейсов между Москвой и Пхеньяном. В документе было сказано, что перевозчик сможет выполнять рейсы в КНДР два раза в неделю.

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