Там то же, что у нас

В России может появиться назначенный авиаперевозчик на рейсах между Москвой и Пхеньяном. Разрешения на выполнение полетов у Росавиации запросила авиакомпания Nordwind, которая планирует выполнять рейсы дважды в неделю. Сейчас добраться до КНДР можно спецрейсами северокорейской госавиакомпании Air Koryo из Владивостока или на поезде. Эксперты считают, что у КНДР есть туристический потенциал, но необходимы облегчение визового режима и расчетов, а также решение проблем с доступом в интернет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пхеньян

Фото: Наталья Корченкова, Коммерсантъ Пхеньян

Фото: Наталья Корченкова, Коммерсантъ

Авиакомпания «Северный ветер» (Nordwind) попросила у Росавиации допуски на выполнение двух регулярных рейсов в неделю из Москвы в Пхеньян. Об этом сказано в материалах регулятора к заседанию межведомственной комиссии по допускам. Дата заседания пока не определена. В Nordwind от дополнительных комментариев отказались. Путешествия в КНДР возможны только в составе организованных тургрупп, планирует ли перевозчик привлекать аффилированного туроператора — Pegas Touristik — неизвестно. Связаться с представителем туроператора не удалось.

Минтранс начал обсуждать с авиавластями КНДР возможность расширения авиасообщения между странами в конце 2023 года (см. “Ъ” от 20 ноября 2023 года). Тогда, по данным “Ъ”, предложение рассмотреть возможность запуска рейса поступало, в частности, в «Аврору», где подтверждали теоретическую готовность. В «Аэрофлоте», уточнял близкий к Минтрансу собеседник “Ъ”, обсуждать рейсы, которые могут расцениваться как нарушение санкций Совбеза ООН против Пхеньяна, отказались. Других претендентов, по его данным, нет, «провозные емкости остальных перевозчиков на сегодня уже достаточно плотно распределены по доступным международным направлениям».

В теории предложение могло бы быть интересно чартерным авиакомпаниям, в частности Azur Air, которая могла бы выставить дальнемагистральные Boeing 767, подходящие для этих рейсов. «Но их флот активно задействован на "пляжных" туристических направлениях»,— добавил он. В Azur Air и других опрошенных “Ъ” крупных авиакомпаниях от комментариев воздержались.

Обсуждения расширения авиасообщения между РФ и КНДР начались на фоне возобновления спецрейсов государственной авиакомпании КНДР Air Koryo из аэропорта Владивостока в Пхеньян. Авиакомпания приостанавливала их с февраля 2020 года по август 2023 года в рамках ограничений из-за пандемии. Купить билет можно только в составе организованной тургруппы, а оформить визу — через аккредитованное МИД КНДР турагентство в РФ.

Между Москвой и Пхеньяном сейчас есть железнодорожное пассажирское сообщение. В декабре 2024 года возобновилось курсирование поезда между станцией Туманган (КНДР) и поселком Хасан Приморского края, с середины июня этого года — беспересадочных вагонов между Пхеньяном и Москвой, а также между Пхеньяном и Хабаровском. Расстояние маршрута Пхеньян—Москва — более 10 тыс. км, время в пути — восемь дней. В ОАО РЖД “Ъ” сообщили, что перевозка пассажиров осуществляется в купейных вагонах формирования железных дорог КНДР, которые по территории РФ курсируют в составе поезда №1/2 «Россия» Москва—Владивосток. Цена билета — около 45 тыс. руб. Вопрос загрузки и уровня спроса компания не прокомментировала.

Пассажиропоток на поезде в одном направлении, по расчетам “Ъ”, составит менее 1 тыс. человек в год.

Железнодорожные путешествия — это особый продукт, и авиарейсы не оттянут трафик из этого сегмента, полагает вице-президент Российского cоюза туриндустрии Дмитрий Горин. Потенциальные объемы воздушной перевозки он оценить затруднился, указав, что КНДР как направление строго организованного туризма «определенно не станет массовым». Но, судя по опыту туров c Дальнего Востока, определенный стабильный спрос на эти рейсы, по его словам, гарантирован за счет путешественников, которых привлекает колорит и специфика закрытой страны.

КНДР может быть востребована не только среди «любителей экзотики», возражает заместитель главы туроператора Fun&Sun Александр Сирченко, побывавший в стране в августе 2024 года. По его словам, для культурно-познавательной программы есть экскурсии по Пхеньяну, для пляжного отдыха — курортный город Вонсан-Кальма, для активного отдыха — горнолыжный курорт Масикрен.

Один из собеседников “Ъ” в отрасли, посетивший КНДР в 2023 году, отметил, что «путешествие можно сравнить с выездом в санаторий со своеобразной программой экскурсий по площадям, новостройкам и памятникам, а также цифровым детоксом: интернет предоставляется бесплатно на 15 минут в день».

Еще один источник “Ъ” на туррынке добавил, что для популяризации направления требуются организация налаженного документооборота и решение проблем взаиморасчетов: сегодня туристы могут расплачиваться только наличными. Кроме того, уточняет он, необходимы упрощение визового режима по аналогии с групповыми визами в Китай и предоставление полноценного доступа к бесплатному Wi-Fi, поскольку роуминг для туристов дорог и непривычен.

Айгуль Абдуллина, Наталья Скорлыгина