Росавиация разрешила авиакомпании Nordwind летать в столицу КНДР

Росавиация выдала авиакомпании Nordwind допуск на выполнение регулярных рейсов между Москвой и Пхеньяном.

О разрешении на полеты Nordwind в Пхеньян говорится в приказе Росавиации (.pdf). В нем указано, что перевозчик сможет выполнять рейсы в КНДР два раза в неделю.

Также согласно документу, авиакомпании «Азимут» и «ИрАэро» имеют разрешение на выполнение рейсов из Сочи и Краснодара в ОАЭ. «Россия» допущена до выполнения рейсов из Москвы в Душанбе, Utair — из Москвы в Анталью.

В конце июня возобновилось железнодорожное сообщение между Россией и КНДР. Оно было приостановлено в 2020 году из-за пандемии COVID-19. Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу тогда сообщал, что «в ближайшее время полетит и первый самолет, которые не летали более 30 лет».

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