В России начались испытания лайнера МС-21 с новыми российскими системами

Стартовали сертификационные испытания среднемагистрального пассажирского самолета МС-21 с новыми российскими системами. Первый полет был совершен с аэродрома в Жуковском. Об этом сообщает пресс-служба «Ростеха».

Лайнер находился в воздухе четыре часа, испытания проходили на различных высотах. Было протестировано радиосвязное оборудование. По словам исполнительного директора «Ростеха» Олега Евтушенко, на самолете остались только три зарубежные системы — приводы, тормоза и генераторы.

«Мы работаем в условиях сжатых сроков, так как понимаем, что МС-21 ждут в авиакомпаниях»,— отметил господин Евтушенко. Госкорпорация уже начала подготовку к серийному производству. Сейчас на заводе в разной степени готовности находится более 20 бортов. Поставки новых лайнеров заказчикам запланированы на следующий год.

На МС-21 установлены российские двигатели ПД-14, отечественное радиоэлектронное оборудование, в том числе вычислители, навигационные системы и комплексы радиосвязи. Также в самолете российские системы кондиционирования, регулирования давления, светотехника и пульты самолетных систем.

18 июня глава Минтранса Роман Старовойт заявлял, что российские авиакомпании готовы заключить контракты на покупку 200 самолетов МС-21.

О ситуации в отрасли — в материале «Ъ» «Авиапром пошел на просадку».