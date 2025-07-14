Курорты испытывают дефицит

На Балтике возник дефицит жилья посуточно. Сложнее всего, как выяснил “Ъ FM”, снять квартиру в Зеленоградске и Светлогорске. Цены там почти сравнялись с сочинской недвижимостью. А вот в Ялте туристы недовольны расценками в общепите, о чем пишут в пабликах. Чашка кофе якобы стоит уже под 1 тыс. руб. Тему продолжит Аэлита Курмукова.

Выездной туризм этим летом серьезно конкурирует с внутренним из-за укрепления рубля и роста тарифов у перевозчиков, это признают даже в Российском союзе туриндустрии. Авиабилет Москва—Сочи с багажом стоит от 20 тыс. руб. в одну сторону на человека, столько же — до Калининграда. А вот до Крыма все направления на поездках практически выкуплены. Можно еще найти плацкарт из Москвы до Симферополя в будни, но с пересадкой — от 10 тыс. руб. за два дня в дороге, или в СВ — от 50 тыс. руб. в один конец.

Многие едут на машинах, перед выходными пробки на Крымском мосту уже превышают 10 км. Минтранс республики предлагает альтернативную дорогу через новые территории. Трасса короче на 100 км. И досмотр можно пройти быстрее, чем на Крымском мосту, говорит советник главы Крыма Александр Талипов: «Многие игнорируют маршрут через освобожденные территории, хотя он удобный и проходит по новым дорогам.

На новых территориях сейчас пробок немного, есть отдельный блокпосты военной полиции, идет разделение грузового и пассажирского транспорта. Эта оптимизация помогает быстрее проходить контроль.

В Крыму все спокойно. Современные средства, в том числе радиолокационной борьбы с дронами, развернуты по всему полуострову, туристов много и на южном берегу, и на юго-восточном».

Туристов много и на побережье Балтийского моря, где в июле еще прохладно, максимальная температура воды на этой неделе — +18. Но снять квартиру посуточно в Калининградской области уже непросто, замечает директор агентства недвижимости «Эрвин» Лариса Шуляк: «Все бронируют заранее, к началу сезона уже очень сложно что-то найти. Город даже испытывает легкий дефицит на долгосрочную аренду. Все, что появляется, сдается достаточно быстро. Туристов у нас очень много, соответственно, цены поднялись как на посуточную аренду, так и на более длительный срок. В среднем на 10-15% чем годом ранее. Самые дорогие по стоимости Зеленоградск и Светлогорск, Пионерск, Янтарный. Средняя цена — от 5 тыс. руб. до 8 тыс. руб.».

А вот в Краснодарском крае цены на краткосрочную аренду остались практически на уровне 2024 года, утверждает генеральный директор консалтинговой компании Macon Илья Володько: «Главный фактор в том, что сегодняшние цены уже достигли потолка потребительских возможностей. Если мы говорим о стандартном предложении, однокомнатные квартиры недалеко от моря, в целом на Черноморском побережье, то средняя цена составляет 5-6 тыс. руб. в сутки.

Наиболее дорогой курорт — Сочи, где такая квартира будет стоить 6-8 тыс. руб. и выше. Чуть подешевле, но практически сравнялся с Сочи Геленджик, и наиболее дешевое предложение — в районе Анапы. Там цены могут начинаться от 2 тыс. руб. средняя цена — где-то 3-3,5 тыс. Открылся аэропорт Геленджика, но, к сожалению, он маленький. Те анонсированные рейсы, условно говоря, позволяют в день перевозить 400 человек.

Этот сезон открытие аэропорта уже не спасет».

Дефицита жилья посуточно нет ни на одном курорте Краснодарского края, говорят собеседники “Ъ FM”. Квартиру можно найти даже на ближайшие выходные, рынок конкурентный, на лето собственники выводят объекты из долгосрочной в краткосрочную аренду.

Самые дорогие предложения в Центральном Сочи и в районе Сириуса — от 100-120 тыс. руб. в сутки за апартаменты с одной спальней. Такие лоты занимают не больше 2-3% от рынка аренды и конкурируют с гостиничным фондом. Но квартиру выбирают чаще за приватность.

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Аэлита Курмукова