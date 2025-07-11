Туристический налог лег на плечи отельеров

Минэкономразвития может изменить начисление туристического налога. Ведомство проведет анализ сложившейся практики за последние несколько лет и подготовит корректировки в законодательство, выяснили «Ведомости». Такое поручение дал министр Максим Решетников. Бизнес, в свою очередь, просит снизить максимальную ставку и ликвидировать нижний порог в 100 руб. Разработку планируют провести совместно с двумя комитетами Госдумы: по бюджетам и налогам, а также по туризму и развитию туристической инфраструктуры. Срок исполнения поручения — 1 сентября этого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В туриндустрии отмечают, что верхняя граница ставки налога в 5% мешает региональному бизнесу развиваться. Высокий сбор замедляет темпы роста внутренних путешествий, отмечают бизнесмены. Нагрузка на туриндустрию действительно высокая, говорит владелец отель «Гельвеция» в Санкт-Петербурге Юнис Теймурханлы: «Туристический налог сейчас, по сути, является налогом с продаж для игроков гостиничной отрасли. То есть его платят не туристы, как в большинстве стран мира, а именно гостиницы. Ставку устанавливают региональные власти, в Санкт-Петербурге она составляет 1,5%, но она прогрессивная, то есть закон позволяет к 2029 году ее повысить до 5%. Сейчас было принято решение поднять до 3%.

Это является убийственным для игроков рынка, особенно в высокий сезон, так как ставка привязана к доходам, а в Санкт-Петербурге сезонные цены выше, соответственно, выше и этот налог.

Поэтому мы говорим об очень значимых суммах, которые отели города будут вынуждены платить, например, через год, через два. Власти делают все для того, чтобы оказать меры поддержки, но в то же самое время этот налог выглядит неразумным, потому что он составляет очень серьезную часть от выручки. Это замедляет, безусловно, те меры поддержки, которые сейчас правительство оказывает игрокам гостиничного рынка. Еще начиная с коронавируса, мы находимся под серьезным давлением, и некоторые только-только сейчас начинали подниматься».

По данным Российского союза туриндустрии, на начало этого года налоговый сбор ввели в 754 муниципальных образованиях в 63 регионах. Однако финансовые показатели не везде позитивные. Например, в Пятигорске за первый квартал года собрали только 23 млн руб., это на 7% меньше поступлений от курортного налога за аналогичный период прошлого года.

Бизнес в регионах поднимает цены, потому что не хочет нести убытки при оплате сбора, отмечает вице-президент Ассоциации туроператоров Сергей Ромашкин: «При ставке 100 руб. налог непропорционально накладывается на объекты с разной ценой размещения. Если у вас проживание стоит 1 тыс. руб. в сутки, то 100 руб. — это 10% цены, а если 10 тыс., то это 1%. То есть получается, что самые дешевые платят в процентах больше, чем самые дорогие. Но сама идея заключалась в том, чтобы не повышать цены, и в сегменте бюджетного размещения перейти, например, просто к 1%, не ограничивая нижнюю границу нового туристического налога.

Несомненно, отели увеличили свои цены, поскольку они теперь платят этот налог и к своим услугам прибавили 100 руб. В Пятигорске была фиксированная ставка 200 руб., понятно, что если теперь 100 руб., сборы упали в два раза. Но это временно, там заложен график повышения этой ставки, соответственно, через пять лет мы увидим 5%. Эти деньги поступают в бюджет неокрашенными. Если курортный сбор, который действовал до 2025 года, формировал бюджет, который можно было использовать только целевым образом на развитие туристической инфраструктуры, то налог поступает в общую копилку муниципального образования, и его можно тратить на что угодно».

Также власти планируют отменить для туроператоров обязательную передачу данных сервису «Электронная путевка» и разрешить въезжающим иностранным туристам отказываться от получения QR-кода.

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Леонид Пастернак