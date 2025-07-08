СК Армении возбудил дело о принуждении к участию в шествии в поддержку Карапетяна

Следственный комитет (СК) Армении возбудил уголовное дело в отношении трех лиц по обвинению в принуждении к участию в шествии в поддержку арестованного главы ГК «Ташир» Самвела Карапетяна. 8 июля следователи провели обыски по 20 адресам, где обнаружили «списки с указанием сумм денежных средств и имен, а также наличные деньги».

Как утверждает ведомство, сторонники Самвела Карапетяна, обвиняемого в публичных призывах к захвату власти, «принуждали и материально стимулировали» жителей Армении поучаствовать в шествии 4 июля. Следственные действия по этому делу продолжаются. Адвокат сообщала о задержании десяти человек, участвовавших в шествии.

Самвел Карапетян находится под арестом с 18 июня — его поместили под стражу вскоре после того, как он пообещал «по-своему» разобраться в конфликте Армянской апостольской церкви и правительства Армении. 4 июля защитники и семья бизнесмена организовали шествие в центре Еревана — от парка «Времена года» до СИЗО Службы нацбезопасности, где находится Самвел Карапетян. В акции участвовало несколько тысяч человек. Незадолго до этого премьер-министр республики Никол Пашинян утверждал, что сотрудников принадлежащей «Таширу» компании «Электрические сети Армении» заставляют прийти на шествие.

Подробнее о шествии — в репортаже «Ъ» «''Это не только про Карапетяна. Это про всех нас''».

Лусине Баласян