Платежи идут мимо кредиток

Владельцы кредиток стали хуже обслуживать свои долги. С января в просрочку больше чем на месяц вышли 2,35 млн человек. А к середине лета количество должников приблизится к 4 млн, прогнозирует Объединенное кредитное бюро. И это будет рекордным значением, подчеркивают аналитики. Впрочем, такая ситуация не стала для рынка неожиданностью. После кредитного бума последних лет, когда многие россияне набирали по несколько кредитных продуктов, неплательщики рано или поздно должны были появиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Причем именно кредитные карты чаще всего оказываются на последнем месте в списке приоритетных платежей, говорит аналитик портала «Банки.ру» Эряния Бочкина: «Во-первых, это сохранение инфляции и высоких процентных ставок, которые нивелируют рост доходов населения и сокращают возможность людей обслуживать долги. При этом сейчас у банков ограничены возможности по привлечению более надежных клиентов с хорошей платежеспособностью, поскольку им уже либо ранее были выданы карты, либо они вообще не рассматривают для себя такой продукт.

Во-вторых, это следствие активной выдачи кредитных карт в прошлом году и ранее, когда и со стороны населения был высокий спрос на этот продукт, и банки охотно выдавали его всем желающим. Поэтому рост портфеля вызвал и рост просрочек, которые в нем всегда есть в определенной доле. Кроме того, сейчас у многих клиентов есть несколько кредитных продуктов. Когда возникают финансовые трудности, именно по картам в первую очередь клиенты перестают платить, поскольку в этом случае риск потери имущества минимален, в отличие, например, от ипотеки или автокредитов».

На растущую популярность кредитных карт обращал внимание и Центробанк. Регулятор отмечал, что этот сегмент кредитования был менее чувствителен к росту ключевой ставки, чем другие. Клиенты стали массово осваивать своеобразную инвестиционную схему: текущие расходы оплачивали кредитками, а свободные деньги отправляли на депозиты. Доля карт в совокупном кредитном портфеле в прошлом году достигла 27%.

Теперь банки вынуждены изменить свой подход к продуктам, отметил управляющий директор отдела валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов: «Помимо того, что кредитные карты в принципе не так активно предлагаются действующим клиентам, банки значительно более осторожно начали относиться к одобряемым лимитам по ним. Потому что это не только вопрос потенциально принимаемого кредитного риска, но и вопрос ликвидности. По сути, одобряемый, но не утилизированный лимит — это внебалансовые обязательства банков по выдаче средств по первому требованию заемщиков. Это требует резервирования, условно говоря, некоторого объема ликвидности, а ситуация с ликвидностью в банковском секторе в этом году существенно хуже, чем в предшествующие годы.

Соответственно, банкам может быть выгоднее поддержать некоторый запас ликвидности для иных целей, например, для кредитования предприятий, малого и среднего бизнеса и так далее, нежели резервировать эту ликвидность под выдачи по кредитным картам, которые стали более рискованными. Поэтому теперь заемщики не могут рассчитывать на одобрение больших лимитов в сотни тысяч, а иногда и в миллионы рублей по кредитным картам, как раньше».

Банки уже вдвое сократили выдачу кредитных карт по сравнению с прошлым годом, а также урезали лимиты по ним. Так, в апреле было оформлено чуть больше миллиона договоров на кредитки с общим лимитом в 140 млрд руб. Но средняя одобренная сумма выросла на 5%. Сейчас она составляет 125 тыс. руб.

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Светлана Белова